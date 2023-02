HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Friedrich Vorwerk nach schwachen Vorab-Jahreszahlen und einem enttäuschenden Ausblick von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 14 Euro gekappt. Der Pipeline- und Anlagenbauer habe es nicht geschafft, rekordhohe Umsätze in Gewinne umzumünzen, schrieb Analyst Simon Jouck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach diesen Nachrichten gehe er vorsichtiger an die Aktie heran. Das Management müsse nun wieder Vertrauen zurückgewinnen mit einer Margenverbesserung./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 08:06 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 08:09 / MEZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,74 % und einem Kurs von 11,82EUR gehandelt.



Rating: Hold

Analyst: