Roland Berger verstärkt Restrukturierungsgeschäft mit dem Team von candidus

München (ots) - Roland Berger baut sein Geschäft im Bereich Restructuring,

Performance & Transaction (RPT) mit dem Team der Münchner Managementberatung

candidus in der DACH-Region weiter aus.



Das Beraterteam von candidus verfügt über langjährige Expertise in der

operativen Umsetzung von Restrukturierungs- und Leistungssteigerungsmaßnahmen

sowie bei der interimistischen Besetzung von Führungspositionen in

Transformationssituationen. Damit stärkt Roland Berger seine führende Rolle im

Geschäft mit Restrukturierungs- und Performance-Programmen einschließlich

Transaktionsunterstützung in der DACH-Region. Mit der im Jahr 2003 in München

gegründeten Managementberatung baut Roland Berger insbesondere das Angebot in

den Wachstumsfeldern Interim-Management und Chief Restructuring Officer

(CRO)-Services aus.