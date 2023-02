FRANKFURT (dpa-AFX) - Die bereits mau in das neue Jahr gestarteten Aktien von Hannover Rück haben am Mittwoch einen Rückschlag erlitten: Die Papiere des Rückversicherers litten unter einer zurückhaltenden Gewinnprognose und waren zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit November abgesackt. Am späten Vormittag lagen die Anteilsscheine noch mit rund viereinhalb Prozent im Minus bei 177,80 Euro. Damit waren sie der schwächste Wert im Dax . Der deutsche Leitindex bewegte sich kaum vom Fleck.

Die Nachricht aus Hannover belastete auch den europäischen Versicherungssektor insgesamt. So büßten Swiss Re in Zürich und Scor in Paris jeweils mehr als ein Prozent ein. Hierzulande verloren Munich Re mehr als zwei Prozent und Talanx gut drei Prozent. Der Stoxx 600 Sektorindex zählte zu den wenigen Verlierern auf dem Sektortableau.