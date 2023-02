BARCLAYS stuft SOFTWARE AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Die Resultate des Softwarekonzerns seien komplex, schrieb Analyst Sven Merkt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus dürfte aber auf dem operativen Gewinnausblick für 2023 liegen, der schwach sei. Im Mittelwert der Spanne liege dieser 15 Prozent unter den Konsensschätzungen - trotz eines Restruktrierungsprogramms, das 2023 bis zu 35 Millionen Euro an Einsparungen bringen solle./tih/menVeröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 22:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2023 / 22:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Software Aktie wird aktuell mit einem Minus von -10,92 % und einem Kurs von 22,18EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Sven Merkt

Analysiertes Unternehmen: SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 23,50

Kursziel alt: 23,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m