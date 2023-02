Das Jahr der Rabattschlachten Worauf es 2023 bei Aktionen und Promotions im Einzelhandel ankommt

Köln/Bonn (ots) - Vieles spricht dafür, dass 2023 ein Jahr der Rabattschlachten

wird: Die Lagerbestände sind bei Händlern und Herstellern hoch, Konsumenten

aufgrund der hohen Inflation und stagnierender / sinkender Real-Einkommen aber

preissensibel wie nie. Die Experten Dr. Tobias Maria Günter und Markus Goller

zur aktuellen Situation sowie Handlungsmöglichkeiten für Händler.



Viele Händler stehen aktuell vor der Herausforderung, dass sie weitere

Steigerungen bei Löhnen, Einkaufspreisen, Energie und Logistik durch

Preiserhöhungen an die Kunden und Verbraucher weitergeben müssten. Die

verhaltenene Konsumstimmung schränkt den Rahmen allerdings ein. Was also werden

Händler tun? Sicherlich weiterhin hart mit Herstellern verhandeln. Aber sie

werden auch verstärkt auf Aktionen und Promotions setzen, um so Marktanteile zu

verteidigen, Preissteigerungen abzumildern und preissensible Kunden zu halten.

Erfolgt dies jedoch unkontrolliert, verpuffen die mühsam durchgeführten

Preissteigerungen des Jahres 2022 und senken die Ertragseffekte wieder nahe

null. Im aktuellen Umfeld für jeden Händler ein brandgefährliches Szenario.