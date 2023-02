Meldefrist für Lohnnachweise endet am 16. Februar

Berlin (ots) - Einmal jährlich müssen Unternehmen der Bauwirtschaft und der

baunahen Dienstleistungen die Arbeitsentgelte und die geleisteten Arbeitsstunden

ihrer Beschäftigten an die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)

übermitteln. Die Abgabefrist für das Beitragsjahr 2022 endet am 16. Februar

2023.



Unternehmen der Bauwirtschaft und der baunahen Dienstleistungen melden die

sogenannten elektronischen Lohnnachweise jeweils bis zum 16. Februar für das

zurückliegende Jahr an die BG BAU. Mit dem Lohnnachweis werden die Anzahl der

Beschäftigten, das an sie gezahlte Arbeitsentgelt sowie die geleisteten

Arbeitsstunden, bezogen auf die anzuwendenden Gefahrtarifstellen, übermittelt.

Das gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen, also auch für

Aushilfen, Teilzeitkräfte oder Auszubildende. Die Meldepflicht entfällt

lediglich für Unternehmen, die im abgelaufenen Kalenderjahr keine Beschäftigten

hatten.