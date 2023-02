Europäischer Rekord beim Neubau von H2-Tankstellen

München (ots) - Im Jahr 2022 sind weltweit 130 Wasserstoff-Tankstellen in

Betrieb gegangen, davon 73 in Asien und 11 in Nordamerika. In Europa wurden 45

Tankstellen eröffnet - so viele wie nie zuvor. Die meisten Inbetriebnahmen

weltweit verzeichnete wieder Südkorea. Das ist das Ergebnis der 15.

Jahresauswertung von H2stations.org, einer Website der

Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST). Mittlerweile gibt es in 37 Ländern der Welt

eine Tankstelleninfrastruktur für Wasserstoff.



Zum Jahresende 2022 waren weltweit 814 Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb. Für

315 weitere Standorte bestehen konkrete Planungen. Neu hinzu gekommen sind die

Länder Kolumbien, Zypern und Israel, wo jeweils eine Wasserstoff-Tankstelle in

Betrieb ging. Damit kann man nun in 37 Ländern Wasserstoff tanken.