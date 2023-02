Ford E-Transit Europas Marktführer mit attraktiven Leasing-Konditionen (FOTO)

Köln (ots) -



- Monatliche Netto-Leasingrate1) beträgt nur 389 Euro

- Förderprogramm des BMDV für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) bereits

im Leasing-Angebot berücksichtigt

- Ford E-Transit ist Marktführer in Europa - Marktanteil von 25,3 Prozent

- In Deutschland erreichte der E-Transporter einen Marktanteil von 17,1 Prozent



Der Ford E-Transit, Europas Marktführer im Bereich der vollelektrischen

Transporter, kann ab sofort zu attraktiven Konditionen auch geleast werden: Ford

Lease bietet das Null-Emissions-Nutzfahrzeug - und damit den Einstieg in die

E-Mobilität - speziell kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) für eine

monatlich Leasingrate von netto 389 Euro an (brutto: 462,91 Euro). Das Angebot1)

bezieht sich auf den Ford E-Transit Kastenwagen-Lkw 350 L2 in der Ausstattung

"Basis" (Lackierung "Frozen White") mit einer Leistung von 135 kW (184 PS). Die

Leasing-Sonderzahlung beträgt netto 3.000 Euro (brutto: 3.570 Euro) bei einer

Laufzeit von 48 Monaten und einer Gesamtlaufleistung von 40.000 Kilometern.