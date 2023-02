MUGLER und Ericsson vertiefen Partnerschaft bei privaten 5G Campusnetzen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Beide Partner zeichneten eine Vereinbarung zur strategischen

Zusammenarbeit im Bereich Dedicated Networks, um die digitale Transformation von

Unternehmen in Deutschland branchenübergreifend voranzutreiben.



MUGLER und Ericsson teilen langjährige gemeinsame Erfahrungen im Mobilfunk. Die

im Bereich der privaten Campusnetze bereits erfolgreich bestehende Kooperation

wird im Rahmen einer Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit für Dedicated

Networks im deutschen Markt intensiviert.





Beide Unternehmen haben ihre Zusammenarbeit auf eine branchenübergreifendeKooperation ausgelegt und können daher optimal zugeschnittene Lösungen fürverschiedene vertikale Segmente adressieren, wie z. B. Prozess- undFertigungsindustrie, Landwirtschaft, Versorgungsindustrie, Häfen und Flughäfenoder Gesundheitsindustrie. Zentrale Aspekte der Partnerschaft konzentrieren sichauf die Bereitstellung von Campusnetzinfrastrukturen aus dem Dedicated NetworksPortfolio. Ericsson Private 5G - die on-premise Lösung für zuverlässige, sichereund performante Drahtloskommunikation über 4G oder 5G Standalone erlaubt es,eine einfache Integration in bestehende Unternehmensnetzwerke vorzunehmen unddabei sensible Daten vertrauensvoll und sicher im Unternehmen zentral oderzwischen verschiedenen Standorten zu übertragen. Damit werden wichtigeAnforderungsparameter der Industrie für die Einbindung unternehmenskritischerAnwendungen in private Campusnetze umfassend erfüllt, wie z. B. Privacy, hoheDatenraten, niedrige Latenzen, maximale Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheitsowie eine flexible Erweiterbarkeit.MUGLER als unabhängiger und herstellerneutraler Systemintegrator gewinnt mitEricsson einen weiteren wichtigen Partner zum Ausbau des Ökosystems für dengesamten Lebenszyklus privater Campusnetze. Die perfekte Ergänzung beiderUnternehmen ermöglicht es, Endkunden ein breites Portfolio an Produktlösungenund Services als Ende-zu-Ende-Komplettpaket bereitzustellen. Durch MUGLER'sTelcomplete®-Ansatz werden Campusnetze somit schlüsselfertig realisiert -beginnend mit der Anforderungsanalyse, Planung und Konzeption, über Integrationund Aufbau bis hin zum Netzbetrieb und dem Support bei der Erprobung von UseCases.Der Partneransatz mit Ericsson erlaubt es dabei, Lösungen schnell und äußerstflexibel anzubieten: als selbst administriertes Campusnetz oder als ManagedService mit individuell zugeschnittenen und garantierten Servicezeiten 24/7.Dr. Markus Dod, Direktor Local Networks: "Nachdem wir bereits auf mehrereerfolgreich umgesetzte Projekte zurückblicken können, bspw. in derFertigungsindustrie, dem Automobilbau oder der Forschung und Entwicklung, ist