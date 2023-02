Besonders Führungskräfte haben Bewusstsein für Gesundheitsgefahren durch Klimawandel (FOTO)

Berlin (ots) - Hitzewellen, Dürreperioden, Hochwasser - Extremwetterereignisse

aufgrund des Klimawandels nehmen zu. Das hat auch Folgen für die Sicherheit und

Gesundheit am Arbeitsplatz. Doch wie stark ist dies in den Betrieben angekommen?

In einer repräsentativen Umfrage der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

(DGUV) unter mehr als 1.000 Beschäftigten aus über 20 Branchen gab rund ein

Drittel von ihnen an, dass man sich in ihrem Betrieb mit dem Klimawandel und

seinen Folgen für sicheres und gesundes Arbeiten bereits auseinandergesetzt

habe.



Unter den Befragten zeigten sich insbesondere die Führungskräfte als sensibel

gegenüber dem Einfluss des Klimawandels auf die Situation am Arbeitsplatz. Mehr

als 30 Prozent von ihnen sind der Meinung, dass sich der Klimawandel in den

vergangenen Jahren bereits auf die Arbeitsplätze und -tätigkeiten in ihrem

Betrieb ausgewirkt habe. Fast die Hälfte (43 Prozent) sagt, dass sich ihr

Betrieb mit den Folgen für sicheres und gesundes Arbeiten bereits beschäftigt

habe. Das wird bei den Beschäftigten ohne Führungsverantwortung bislang so nicht

wahrgenommen: Nur 16 Prozent von ihnen gaben an, dass sich der Klimawandel

bereits auf ihre Arbeit auswirke.