Jan Reschke ist neuer Geschäftsführer beim Verlag an der Ruhr (FOTO)

Berlin/Mühlheim a. d. Ruhr (ots) - Jan Reschke ist ab sofort neuer

Geschäftsführer beim Verlag an der Ruhr. Als bisheriger Leiter des Digitalteams

wird er auch in seiner neuen Rolle einen Fokus auf die Entwicklung innovativer

Produkte legen, die das bewährte Verlagsprogramm ergänzen und noch stärker

machen.



"Mit Jan Reschke übernimmt ein Kollege mit einem breit gefächerten

Erfahrungsspektrum die Leitung in Mühlheim", sagt Mark van Mierle, CEO der

Cornelsen Gruppe. "Bereits seit 2015 beweist Jan Reschke bei uns seine

Führungsqualitäten und seinen Sinn für Innovation. Mit dieser Haltung wollen wir

auch beim Verlag an der Ruhr die Zukunft der Bildung mitgestalten."