Am Devisenmarkt warten die Anleger auf wichtige geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank, die am Abend veröffentlicht werden. Es wird damit gerechnet, dass die amerikanischen Währungshüter das Tempo der Zinserhöhungen drosseln werden. Allgemein wird ein leichter Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen führender Notenbanken gestiegen. Im Mittagshandel erreichte die Gemeinschaftswährung ein Tageshoch bei 1,0894 US-Dollar. Das ist fast einen halben Cent höher als am frühen Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0833 Dollar festgesetzt.

In den USA hatte sich die Inflation zuletzt abgeschwächt, nachdem die amerikanische Notenbank zuvor mit kräftigen Zinserhöhungen auf die starke Teuerung reagiert hatte. In der Eurozone wird dagegen bei der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag eine deutliche Erhöhung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte erwartet. Die Aussicht auf einen stärkeren Zinsschritt in der Eurozone gab der Gemeinschaftswährung im Handel mit dem US-Dollar Auftrieb.

Am Vormittag wurde zudem bekannt, dass sich die Inflation in der Eurozone im Januar weiter abgeschwächt hat. Die Inflationsrate betrug 8,5 Prozent und lag unter der Markterwartung. Ökonomen verwiesen aber auf die weiter rekordhohe Kernrate bei der Teuerung und sahen daher bei der Preisentwicklung in der Eurozone keinen Grund zur Entwarnung./jkr/mis

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 1,089USD gehandelt.