Sandro J. Stadelmann startet Buchprojekt "Investieren in Dubai" (FOTO)

Wien (ots) - Sandro J. Stadelmann von Stadelmann Exclusive, startet ein

Buchprojekt, in dem er seine Expertise zum Thema "Investieren in Dubai" auf

Papier bringt. Geplant ist ein Ratgeber für Investoren und alle, die es werden

wollen. Der Launch des Buches soll noch im Februar dieses Jahres stattfinden.



Sandro J. Stadelmann: "Unsere Mission hinter dem Buchprojekt ist es, zu zeigen,

wie der Immobilienmarkt in Dubai funktioniert. Dabei wollen wir auch aufzeigen,

dass es sehr einfach ist, in Dubai Immobilien zu kaufen und lukrativ zu

vermieten - die Renditen sind sehr profitabel. Unser Buch wird generell für

jeden interessant sein, der plant, in Immobilien im Ausland zu investieren -

auch über Dubai hinaus. Alles, was wir permanent nach außen tragen, werden wir

in unserem Buch noch einmal im Detail festhalten."