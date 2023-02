Huawei zum 10. Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant für Netzwerk-Firewalls (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Platzierung in der Challenger-Kategorie bei Firewalls für

Unternehmensnetze 2022



Das US-Marktforschungsinstitut Gartner hat Huawei zum zehnten Mal in Folge in

ihren "Magic Quadrant for Network Firewalls" aufgenommen. In den vergangenen

sechs Jahren konnte sich Huawei dabei jeweils in der Kategorie der

Herausforderer platzieren. Gartner zeichnete Huawei zudem in seiner

Peer-Insights-Studie "Voice of the Customer 2022" erneut als "Customers' Choice"

aus. Hier ist Huawei einer der Anbieter mit den höchsten Gesamtbewertungen (4,9

von 5 Sternen).



Flaggschiffe unter den Multi-Service-Sicherheitsgateways von Huawei sind die

KI-Firewalls der Serie HiSecEngine USG

(https://e.huawei.com/de/products/enterprise-networking/security) , die bereits

von mehr als 100.000 Unternehmensanwendern in über 80 Ländern genutzt werden.

Die Firewalls für Unternehmensnetzwerke bieten unter anderem folgende

Funktionen: