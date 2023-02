Effektive Mikroorganismen im Garten und der Landwirtschaft

Welche Mikroorganismen erweisen sich in der Landwirtschaft oder im Garten als effektiv? Bildquelle: Couleur / pixabay.com

In der Landwirtschaft und im Gartenbau wird immer mehr über die Verwendung von effektiven Mikroorganismen (EM) gesprochen. Diese Mikroorganismen, die aus Bakterien, Pilzen und Hefen bestehen, können die Bodenqualität verbessern und die Pflanzenproduktion erhöhen.

EM werden in Form von Kulturen oder Extrakten auf den Boden aufgetragen und können sowohl in der konventionellen Landwirtschaft als auch in der Bio-Landwirtschaft verwendet werden. Sie können auf unterschiedliche Weise angewendet werden, zum Beispiel durch Direktauftrag verdünnt auf den Boden, durch Beimischungen in Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel oder durch die Verwendung von EM-aktiviertem Wasser zur Bewässerung.

EM haben viele Vorteile für den Boden und die Pflanzen. Sie können den Boden verbessern, indem sie Nährstoffe und Spurenelemente bereitstellen, die Pflanzen benötigen. Sie können auch dazu beitragen, die Bodenstruktur zu verbessern und die Bodenbiologie zu aktivieren, was zu einer besseren Wasser- und Nährstoffversorgung der Pflanzen führt.

In der Landwirtschaft können die EM auch dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen gegen Schädlinge und Krankheiten zu erhöhen. Sie können die Entstehung von Pilzkrankheiten verhindern und dazu beitragen, natürliche Feinde von Schädlingen zu fördern.

EM können auch in Gärten eingesetzt werden, um die Bodenqualität zu verbessern und die Pflanzenproduktion zu erhöhen. Sie können helfen, die Bodenstruktur zu verbessern, Nährstoffe bereitzustellen und die Bodenbiologie zu aktivieren. Auch hier können sie dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen gegen Schädlinge und Krankheiten zu erhöhen.

Ein weiterer Vorteil von EM ist, dass sie helfen können, die Abhängigkeit von chemischen Düngemitteln und Pestiziden zu verringern. Durch die Unterstützung natürlicher Prozesse im Boden können EM dazu beitragen, die Anfälligkeit von Pflanzen gegenüber Schädlingen und Krankheiten zu reduzieren, was bedeutet, dass weniger chemische Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten erforderlich sind. EM tragen dazu bei, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und die Pflanzenproduktion zu steigern, was zu einer nachhaltigen und umweltbewussten Landwirtschaft beiträgt.

