Ölpreise wenig verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch wenig bewegt. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 85,28 US-Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im März stieg hingegen geringfügig um fünf Cent auf 78,92 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern stützte die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen in den USA die Ölpreise, die in der ersten Wochenhälfte noch unter Druck standen. Am Abend wird die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed erwartet. Nachdem die amerikanischen Währungshüter in den vergangenen Monaten mit kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation vorgegangen waren, wird an den Finanzmärkten nur noch ein kleiner Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte erwartet.

Dagegen habe ein Anstieg der Ölreserven in den USA die Ölpreise im Mittagshandel belastet, hieß es weiter am Markt. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 6,3 Millionen Barrel verzeichnet hat. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Ölreserven erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen könnten./jkr/jha/