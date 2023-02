Engel & Völkers erzielt 1,2 Mrd. Euro Courtageumsatz in 2022 (FOTO)

Hamburg (ots) - Engel & Völkers, die führende Plattform für Immobilienmakler,meldet für das Geschäftsjahr 2022 einen Courtageumsatz von 1,2 Mrd. Euro.Weltweit wurden Objekte im Wert von circa 39 Mrd. Euro vermittelt. "Trotzeinsetzender Abkühlung im Immobilienmarkt wurde ein Courtageumsatz auf Höhe desVorjahres von mehr als 1,2 Mrd. Euro erwirtschaftet. Wir konnten dieinternationale Expansion in unseren Fokusmärkten erfolgreich vorantreiben unddie Anzahl unserer Agents steigern", sagt Sven Odia, Global CEO von Engel &Völkers, und führt weiter aus: "Im aktuellen Marktumfeld sind Kompetenz,Erfahrung und Professionalisierung wichtige Differenzierungsmerkmale, um dieKundenbindung zu stärken und weitere Marktanteile zu erschließen. Im zweitenHalbjahr 2022 konnten wir feststellen, dass Verkäufer insbesondere unserelangjährige Expertise sowie die intensive persönliche Betreuung bei derVermarktung ihrer Objekte schätzen und auf die global etablierte Markevertrauen. 2023 werden wir noch intensiver in die Ausbildung unsererImmobilienberaterinnen und -berater sowie in den Ausbau unserer digitalenTechnologieplattform investieren, um unsere Kundschaft besonders in Krisenzeitenbestmöglichst zu beraten." Immobilien als Stabilitätsanker

"Aufgrund des Krieges in der Ukraine und der damit einhergehenden Faktoren wieRohstoffmangel, Energiekrise sowie steigende Inflation und Hypothekenzinsenstellte 2022 eine Sondersituation dar, die immernoch weiter andauert. Die darausresultierte Verunsicherung führte auch in einigen unserer Märkte zu einergewissen Zurückhaltung bei der Kaufentscheidung", erklärt Sven Odia. Weiter sagter: "Es bleibt jedoch dabei, dass Immobilien als sicherer Rückzugsort undwertstabile Kapitalanlage weiterhin stark nachgefragt werden. Speziell imPremiumsegment wird die Immobilie als Stabilitätsanker gesehen und alsattraktives Instrument zur langfristigen Vermögenssicherung eingesetzt."Zwischen Januar bis Dezember 2022 verzeichnete Engel & Völkers 10 Prozent mehrImmobilienabschlüsse im Top-Segment von über 10 Millionen Euro.Neben der stabilen Umsatzentwicklung wächst auch die Anzahl derImmobilienberaterinnen und -berater kontinuierlich. 2022 kamen weltweit mehr als1.000 Agents und 53 Shops hinzu. "Wir bieten diesen eine globale und renommierteMarke, ein internationales Netzwerk sowie eine optimale und technischerstklassige Plattform. Mit unserem Angebot werden wir auch zukünftig vieleMarktexpertinnen sowie -experten für uns begeistern und die weitereProfessionalisierung der Unternehmensgruppe auf das nächste Level heben. Wirblicken vorsichtig optimistisch auf die kommende Entwicklung für dieses Jahr",sagt Sven Odia abschließend.Über Engel & Völkers: Engel & Völkers ist ein weltweit führendesDienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- undGewerbeimmobilien sowie von Yachten und Flugzeugen im Premium-Segment. Seit über40 Jahren haben die Wünsche und Bedürfnisse der privaten als auchinstitutionellen Kunden oberste Priorität, sodass unser Serviceangebot rund umdie Immobilie stetig weiterentwickelt wird. Verkauf und Vermietung, aber auchdie Beratung diverser Investment- und Anlagemöglichkeiten im Immobiliensegment,gehören heute zu den Kernkompetenzen der über 16.500 Expertinnen und Experten,die unter der globalen Marke Engel & Völkers tätig sind. Das Unternehmen ist inmehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. Die Grundlage des Erfolgsbasiert auf intensiver Aus- und Fortbildung in einer eigenen Immobilien-Akademiesowie auf einer hohen Qualitätssicherung in allen Bereichen. Das Unternehmensetzt neue Standards in der Realisierung von digitalen Lösungen für dieVermittlung als auch für alle Serviceleistungen rund um das Immobiliengeschäft.http://www.engelvoelkers.com