Roboter trifft Kaffee und Pflanzendrinks - Alpro kooperiert mit vollautomatisierter Coffeebar "the moc" (FOTO)

Berlin (ots) - Schnell noch einen leckeren Kaffee, bevor es in den Zug geht -

gerne auch mit pflanzlichen Milchalternativen. Am Berliner Ostbahnhof ist das

nun bis Ende März 2023 auf eine ganz neue Art und zusammen mit Alpro möglich:

Denn die vollautomatisierte Coffee Bar "the moc" bereitet viele verschiedene

Kaffeespezialitäten in höchster Barista-Qualität frisch zu. Vom Americano bis

zum Flat White - bestellt werden kann kurz vorab per App oder direkt vor Ort.

Jedes der 15 Getränke wird von dem Roboter the moc frisch aufgebrüht und

serviert - für die pflanzlichen Varianten werden Alpro Barista Sojadrink und

Alpro Barista Haferdrink genutzt.



Die beiden Hamburger Dilara Sayim und David Szielenski haben mit ihrer Erfindung

the moc beim Retail Startup-Programm DB Mindbox gewonnen. Seit Ende letzten

Jahres steht der kleine Stand nun am Berliner Ostbahnhof. Mit wenigen Klicks

kommen hier echte Kaffeegenießer und Kaffeegenießerinnen rund um die Uhr auf

ihre Kosten. Für Alpro sind solch innovative Konzepte der perfekte Partner, weiß

Patrick Neyret, Category Director Plant Based Danone DACH: "Als Pionier für

pflanzliche Lebensmittel schafft es Alpro schon seit über 40 Jahren Konsumenten

und Konsumentinnen zu begeistern. Um dies auch in Zukunft zu tun, freuen wir uns

gemeinsam mit starken Partnern wie the moc neue Wege zu finden unsere Kunden und

Kundinnen zu erreichen!"