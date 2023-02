Wasserstoff-Unternehmen und deren Aktien starten schwungvoll nach oben ins neue Jahr. FUCHS H2-Invest hat in den vergangenen Wochen eine ganze Menge positiver Nachrichten aus dem Sektor erhalten. Als enthusiastisch lässt sich auch die Stimmung auf dem Handelsblatt Energiegipfel in Berlin beschreiben. Der fand statt vom 16. bis 18. Januar und wir werden Ihnen nach einigen weiteren vertiefenden Gesprächen unsere Erkenntnisse in der nächsten Ausgabe von FUCHS H2-Invest zur Verfügung stellen.

Erfolgreicher Wasserstoff-Erstflug

Eine der Meldungen, die mich als Flug-Enthusiasten besonders bewegt hat kam vor wenigen Minuten von Dornier. Am Freitag (20.1.) meldete das Unternehmen, dass der erste Flug einer umgebauten Dornier 228 mit einem Wasserstoff-Triebwerk gelungen. Der erfolgreiche Erstflug dauerte gut 10 Minuten und verlief problemlos. Das linke Triebwerk der Dornier wurde aus zwei H2-Tanks mit Brennstoff versorgt. Eine Brennstoffzelle produzierte damit Strom, der das Flugzeugtriebwerk in Schwung brachte. Das Unternehmen Universal Hydrogen steht dem Vernehmen nach ebenfalls vor dem Erstflug.

Bewähren sich die Wasserstoff-Triebwerke, könnte die regionale Luftfahrt eine neue Perspektive bekommen. Sie könnte dann weitgehend CO2-neutral werden. Ein Einsatz der Technik wäre relativ schnell möglich. Denn die Flugzeuge - vorrangig kleinere Passagierjets (z.B. Dash 9) können gut auf Wasserstoff umgerüstet werden.

Aktien heben mit ab

Die Kurse vieler H2-Aktien kletterten schon im Dezember wieder nach oben. Im Januar setzen viele Werte diese Marschroute fort. Seit Jahresanfang hatte unser H2-Wikifolio in der Spitze schon 10% an Wert gewonnen. Damit hat es einen Teil der im vorigen Jahr aufgebauten Verluste abgebaut. So kann es weitergehen.

Folgende Aktien wurden in FUCHS H2-Invest zuletzt analysiert: