Zeitweise verbilligte sich der Goldpreis am Dienstag auf 1.900 US-Dollar, dies reichte jedoch aus, um die Abwärtsdynamik schnell abzuwürgen und die Notierungen wieder über den EMA 50 sowie das Kursniveau von 1.124 US-Dollar voranzutreiben. Die erhöhte Volatilität kurz vor den beiden Zinsentscheidenden ist dabei nichts Ungewöhnliches, aber erst anschließend dürfte der Markt eine Richtung für den Gold-Future finden. Intraday sind heute keine größeren Impulse zu erwarten, erst nach 20:00 Uhr und der anschließenden Pressekonferenz der FED.

Erhöhte Volatilität

Bislang hat der Gold-Future in der Zeit zwischen Anfang November 2022 und der abgelaufenen Handelswoche sowie einem Verlaufshoch bei 1.149 US-Dollar gut 20 Prozent an Wert zugewinnen können. Grund ist Analysten zufolge die Erwartung, dass die Fed, die Zinsen in Zukunft langsamer anheben wird. Sollte sich die Aufwärtsdynamik in der aktuellen Form weiter fortsetzen, wäre oberhalb von 1.950 US-Dollar durchaus noch ein baldiger Test der nächstgrößeren Widerstandszone um 1.965 und darüber 1.998 US-Dollar denkbar. Zuvor könnte es allerdings zu einem temporären Pullback und einer regelkonformen Konsolidierung zurück auf das 61,8 % Fibonacci-Retracement um 1.879 US-Dollar kommen. Dort sollte eine Stabilisierung und Wiederaufnahme der vorausgegangenen Rallye gelingen, anderenfalls würden Abschläge auf 1.840 und darunter 1.810 US-Dollar drohen.