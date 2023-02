Trotz schwieriger Marktbedingungen lief es beim US-Chip-Spezialisten Advanced Micro Devices (AMD) im vergangenen Jahr besser als erwartet. Wie aus den Quartals- und Jahreszahlen am Dienstag hervorging, konnte das Unternehmen seinen Umsatz von Oktober bis Dezember um 16 Prozent von 4,8 Milliarden US-Dollar auf 5,6 Milliarden US-Dollar erhöhen.

Am besten entwickelte sich das Geschäftsfeld Embedded, getrieben durch die Übernahme von Xilinx. Der Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1.868 Prozent von 100 Millionen US-Dollar auf 1,4 Milliarden. Auch der Umsatz im Bereich Data Center stieg in der gleichen Zeit um 42 Prozent auf 1,7 Milliarden US-Dollar, was besonders auf den Verkauf von EPYC-Serverprozessoren zurückzuführen ist.

Die Geschäftsfelder Client und Gaming entwickelten sich derweil schlechter, weil weniger Prozessoren versendet und weniger Gaming-Grafiken verkauft wurden, heißt es vom Unternehmen. Im Client-Bereich machte AMD 51 Prozent weniger Umsatz als im vierten Quartal 2022 und beim Gaming verlor das Unternehmen sieben Prozent.

Anleger reagierten positiv auf die Ergebnisse: Die AMD-Aktie schloss am Dienstag 3,73 Prozent im Plus. Aktuell notiert sie bei 71,15 US-Dollar. Dem Nachrichtenportal Benzinga zufolge erhöhte Analyst John Vinh von KeyBanc Capital Markets das Kursziel von 80 auf 95 US-Dollar. Gewinn und Umsatz von AMD hätten die Konsensschätzungen übertroffen, begründet er in einer Unternehmensmitteilung.

Im ersten Quartal 2023 könnte es das Unternehmen seiner Meinung nach aber etwas schwieriger haben: Er rechnet damit, dass die Zeit den Tiefpunkt im PC-Umsatz markieren wird. Die Umsatz- und Gewinnprognose des Unternehmens liege dennoch etwas unter den Konsensschätzungen.

Autor: sesch für die wallstreet:online Zentralredaktion