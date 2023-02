Wirtschaft Lindner fordert mehr Arbeit zur Sicherung des Wohlstands

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach Ansicht von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) muss zur Sicherung des Wohlstands in Deutschland mehr gearbeitet werden. "Wir erleben jetzt seit längerer Zeit erstmals wieder teilweise Reallohnverluste", sagte Lindner der Wochenzeitung "Die Zeit".



Dies könne der Staat nicht in der Breite und nicht auf Dauer ausgleichen. "Natürlich stellt sich dann die Frage, wie wir mehr Menschen dafür gewinnen, von Teilzeit in Vollzeit zu wechseln", sagte Lindner der "Zeit". In diesem Zusammenhang sei auch eine längere Lebensarbeitszeit denkbar.