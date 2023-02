COGITANDA ernennt Matthias Tenderich zum Chief Sales & Markets Officer (CSMO) (FOTO)

Köln (ots) - Erfolgreicher Top-Manager und Stratege wird die nationale und

internationale Expansion des Cyber-Risiko-Spezialisten vorantreiben.



Die COGITANDA Dataprotect AG, Deutschlands führendes Unternehmen im Management

und der Versicherung von Cyberrisiken, stellt Matthias Tenderich als neuen Chief

Sales & Markets Officer an die Spitze ihres Vertriebs. Der 53-Jährige mit

internationaler Management-Erfahrung wird ab dem 1. Februar 2023 von Köln aus

die Führung und strategische Weiterentwicklung aller Vertriebseinheiten im In-

und Ausland übernehmen.





Europaweites Industriegeschäft für eine große deutsche VersicherungsgruppeaufgebautMatthias Tenderich, der seine Karriere in führenden Beratungsfirmen wie Kearneyund Publicis Sapient startete, blickt auch auf einen beeindruckenden Werdegangin der Munich Re Unternehmensgruppe zurück. In seiner letzten Funktion alsLeiter des Bereichs "Industrial Business Europe" in einem Geschäftsfeld derMunich Re Unternehmensgruppe hat er unter anderem eine internationale Einheitfür die Industrieversicherung in mehreren europäischen Märkten mit einemMultisparten-Produktportfolio aufgebaut und verantwortet."Mein unternehmerischer Spirit hat mich jetzt wieder in ein internationales,dynamisches und wachstumsorientiertes Unternehmen geführt, in dem die gesamteWertschöpfungskette - von der Strategie bis zur Umsetzung - mit maximalerEffektivität beherrscht werden muss. In diesem Umfeld arbeite ich sehr gerne undfreue mich auf die neue Herausforderung", sagt Tenderich.Jörg Wälder, Gründer und CEO der COGITANDA Group, ist sich sicher, dass dieexponierte Management-Funktion eine Idealbesetzung erfährt: "Matthias Tenderichist ein Branchenexperte und Vertriebsprofi. Er bringt einschlägige Erfahrung imBusiness Development mit. Seine Vita zeigt, dass er internationaleVertriebseinheiten aufbauen und steuern kann. Deshalb übertragen wir ihm gernedie Verantwortung für alle Vertriebswege, insbesondere dem Makler- undPartnergeschäft, sowie für unser gesamtes Produktportfolio, das neben demVersicherungsgeschäft auch diverse technische Dienstleistungen umfasst. Indieser Rolle wird Matthias Tenderich auch unsere erfolgreiche Expansion imAusland fortführen."COGITANDA auf WachstumskursCOGITANDA ist ein zentraler Player im deutschen Cyberriskgeschäft mit einemHeadquarter in Köln und Standorten in München, Hamburg, Wien und Paris. Dasinnovative, auf drei Säulen beruhende Geschäftsmodell ist einzigartig in Europa:COGITANDA bietet Kunden neben der Versicherung von Cyberrisiken jede Form vonPräventionsdienstleistungen an - und kümmert sich im Schadenfall ganzheitlich um