EU-Embargo gegen russische Mineralölprodukte tritt in Kraft / Stichtag 5. Februar

Berlin (ots) - Am 5. Februar tritt der zweite Teil des im Mai 2022 beschlossenen

EU-Embargos gegen russisches Öl in Kraft. Betroffen sind nun raffinierte

Mineralölprodukte und damit in erster Linie Diesel-Importe. Für die

Mineralölbranche ergeben sich daraus zusätzliche logistische Herausforderungen.

Darauf weist der en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie hin. Es wird mit

Hochdruck daran gearbeitet, die Versorgung weiterhin sicherzustellen.



"Wir stehen vor der Herausforderung, in Deutschland rund vier Millionen Tonnen

Diesel pro Jahr zu ersetzen, die bislang aus Russland eingeführt wurden. Das

entspricht rund einem Achtel des Bedarfs", erläuterte en2x-Hauptgeschäftsführer

Prof. Christian Küchen. Die Branche sei sich der Komplexität der Aufgabe

bewusst. "Die deutsche Mineralölwirtschaft hat den Ausstieg aus russischen

Importen an Rohöl und Diesel von Beginn des Ukrainekriegs an unterstützt und

dessen Konsequenzen für die Energieversorgung bislang erfolgreich bewältigen

können."