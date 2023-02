Lidl senkt Preis für Milbona Deutsche Markenbutter (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Aufgrund gesunkener Rohstoffpreise wird Lidl ab dem 2.

Februar den Preis für die 250g-Packung Deutsche Markenbutter der Eigenmarke

Milbona in allen seiner rund 3.200 Filialen von bisher 1,99 Euro auf 1,59 Euro

senken.



Durch die Auswirkungen der Inflation sahen sich Verbraucher in jüngster Zeit mit

steigenden Kosten im alltäglichen Leben konfrontiert. Da Lidl seinen Kunden

stets hervorragende Qualität, Frische sowie eine große Vielfalt an Produkten des

täglichen Bedarfs zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anbieten möchte, gibt der

Frische-Discounter diesen Preisvorteil direkt an seine Kunden weiter.