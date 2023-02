Tanken im Januar wieder teurer / Preisanstieg bei Benzin stärker als bei Diesel / Differenz zwischen beiden Kraftstoffsorten geringer als im Dezember (FOTO)

München (ots) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im ersten Monat des

Jahres gestiegen. Vor allem Benzin hat sich gegenüber Dezember spürbar

verteuert. Dies zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise im

Januar. Danach kostet ein Liter Super E10 im Monatsmittel 1,745 Euro - das sind

5,5 Cent mehr als im Dezember. Diesel war mit durchschnittlich 1,833 Euro je

Liter im Januar um 2,2 Cent teurer als im Vormonat.



Teuerster Benzin-Tag war im abgelaufenen Monat der 29. Januar mit einem

Tagesdurchschnittspreis von 1,788 Euro. Am günstigsten war Super E10 am 12.

Januar mit 1,692 Euro. Für die Dieselfahrer war der 25. Januar mit 1,864 Euro am

teuersten, am wenigsten mussten sie am 12. Januar mit 1,794 Euro bezahlen.