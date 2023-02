JPMORGAN stuft T-Mobile US auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Analyst Philip Cusick schrieb in einer ersten Reaktion am Mittwoch von einem soliden Schlussquartal 2022 für den Mobilfunkanbieter. Die Aktien seien der Favorit im laufenden Jahr, sie profitierten in den kommenden Jahren von Synergien und von einer zunehmenden operativen Effizienz./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 07:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

