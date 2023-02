Wirtschaft Experten erwarten für 2023 Trendwende zu mehr Zwangsversteigerungen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Experten erwarten wieder eine Zunahme der Zwangsversteigerungen in Deutschland - bislang ist eine Trendwende aber weiterhin nicht messbar. "Eine schwache Konjunktur, sinkende Kaufkraft und eine hohe Inflation mit insbesondere stark steigen- den Energie- und Mietpreisen werden im laufenden Jahr voraussichtlich zu einem deutlichen Anstieg von Privatinsolvenzen führen", heißt es im Jahresbericht von Argetra, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.



"Dies wiederum wird auch wieder mehr Zwangsversteigerungen zur Folge haben." Aufgrund der langen Bearbeitungszeiten und der verzögerten Auswirkung der derzeitigen Wirtschaftsschwäche in Verbindung mit den Preisschocks könnte sich das erst im kommenden Jahr deutlich in den Zahlen niederschlagen. Die weitere Entwicklung werde stark von der künftigen Preis- und Inflationsentwicklung abhängen, so Argetra.