Ask 0,07

Ask 0,07

Ask 0,71

Ask 0,71

DARMSTADT - Die Software AG hat sich zum Jahresschluss beim Wachstum ordentlich geschlagen und ihre eigenen Ziele noch erfüllt - doch die im neune Jahr angestrebten Gewinne bleiben deutlich hinter den Erwartungen zurück. Darum hat Vorstandschef Sanjay Brahmawar dem Konzern ein Sparprogramm verordnet, dem auch Jobs zum Opfer fallen werden. Die Nachfrage nach der eigenen Software zur Nutzung über das Netz aus der Cloud läuft den Worten des Chefs zufolge besser als selbst gedacht - hier soll jetzt verstärkt investiert werden, um die Angebote weiter zu pushen, was Geld kostet. Die Aktie der Darmstädter sackte auf ein neues Tief seit Mitte November.

ROUNDUP 2: Snapchat steuert auf Umsatzrückgang zu - Aktie fällt

LOS ANGELES - Die Foto-App Snapchat gewinnt zwar weiterhin neue Nutzer hinzu - aber ihr Werbegeschäft kommt nicht in Gang. Nach einem stagnierenden Umsatz im vergangenen Quartal rechnet die Entwicklerfirma Snap für das laufende Vierteljahr intern mit einem Erlösrückgang zwischen zwei und zehn Prozent. Früher war Snapchat für explosives Wachstum bekannt.

ROUNDUP: Chipkonzern AMD trotzt schwachem PC-Markt



SANTA CLARA - Der Chipkonzern AMD kommt dank guter Geschäfte mit Rechenzentren sowie der Luftfahrt- und Autoindustrie besser durch die aktuellen Turbulenzen der Halbleiter-Branche als seine Rivalen. Zuwächse in diesen Bereichen konnten bei AMD den Einbruch im Geschäft mit Prozessoren für Personal Computer im vergangenen Quartal mehr als ausgleichen. Der südkoreanische Flash-Speicher-Spezialist Hynix wurde dagegen schwer vom Preisverfall in dem Geschäft erwischt und rutschte tief in die roten Zahlen.