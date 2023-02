Pleitewelle bei Mandanten? Experte verrät, wie sich die Wirtschaftskrise auf den Kanzleiumsatz auswirkt und was man dagegen tun kann (FOTO)

Speyer (ots) - Durch die anhaltende Wirtschaftskrise droht nach wie vor eine

zunehmende Anzahl von Unternehmenspleiten. Indirekt wären hiervon auch viele

Steuerkanzleien betroffen, da hierdurch ein Verlust an Mandanten und somit auch

ein Umsatzrückgang befürchtet werden. "Wir konnten beobachten, dass viele

Steuerberater in eine Art Lethargie verfallen und einfach abwarten", verrät

Michael Wohlfart.



"Allerdings müssen sie jetzt handeln, um die bevorstehenden Herausforderungen zu

meistern: Das kann auch bedeuten, sich von problematischen Mandanten zu trennen,

um Platz für neue zu schaffen." Der Kanzleiberater konnte bereits bei mehr als

150 Steuerberatern interne Prozesse optimieren und weiß, wie jetzt zu handeln

ist. Gerne verrät er im folgenden Artikel, wie sich die Wirtschaftskrise auf den

Kanzleiumsatz auswirkt und was man dagegen tun kann.