RocketRez beschafft 15 Millionen US-Dollar für die Zukunft des Gästeerlebnisses bei Touren und Attraktionen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Steinbach, Manitoba (ots/PRNewswire) - STEINBACH, Manitoba, 1. Februar 2023/PRNewswire/-- RocketRez, eine führende Softwareplattform für Ti­cke­ting undGeschäftsbetrieb für den Betrieb von Touren und Attraktionen im mittlerenMarktsegment, hat heute den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhevon 15 Millionen US-Dollar mit Level Equity bekannt gegeben, einem in New Yorkansässigen Wachstumsinvestor, der sich auf erstklassige Software-Pionierekonzentriert. Charles Chen von Level Equity wird im Rahmen dieser Transaktiondem Vorstand von RocketRez beitreten. Er schließt sich Blueprint Equity aus dervorherigen Finanzierungsrunde an.Mit dieser Finanzierung wird RocketRez seine Fähigkeit beschleunigen,fantastische End-to-End-Gästeerlebnisse in neuen vertikalen Märkten zu bietenund die Möglichkeiten für führende Touren und Attraktionen, die bereits inseinem Portfolio enthalten sind, wie Maui Ocean Center, Xtreme Xperience,Aquarium of the Bay und Governors Island, zu erweitern. Neben der Entwicklungvon Engineering und Software wird diese neue Investition RocketRez in die Lageversetzen, weitere wichtige Führungspositionen zu besetzen und seineVertriebskapazitäten zu erweitern, da das Unternehmen neue vertikale Märkte undRegionen erschließen will. RocketRez wird außerdem seine Partnerschaften undIntegrationen weiterentwickeln.Die Überwindung wirtschaftlicher Herausforderungen stärkt das Vertrauen derInvestorenIn den letzten zwei Jahren und während der globalen COVID-19-Pandemie hatRocketRez sein Wachstum mehr als verdoppelt, einschließlich seinesKundenportfolios, des Dollarbetrags, der über seine Plattform abgewickelt wird,der Mitarbeiterzahl und der geografischen Reichweite. Diese Beschleunigung desWachstums in einem Zeitraum, als die Reise- und Tourismusbranche mitexistenziellen Herausforderungen konfrontiert war, weckte das Interesse vonLevel Equity.Gemeinsam werden RocketRez und Level Equity datenorientiertes Ticketing undBusiness Intelligence auf Unternehmensebene für Touren und Attraktionen immittleren Marktsegment bereitstellen. Während Touren und Attraktionen von derherkömmlichen Technologie zur digitalen Reife übergehen, ermöglicht RocketRez esBetreibern, Daten von jedem Berührungspunkt auf der Kundenreise zu nutzen, umihr Gästeerlebnis vor Ort zu verbessern."Wir glauben an die Vision von RocketRez und sein hohes Wachstumspotenzial, wieWeltklassekunden belegen, die das Unternehmen in diesen schwierigen Zeitengewonnen und gehalten hat", sagte Charles Chen, Partner bei Level Equity."Globale Touristenattraktionen konnten zum Teil durch die innovativen Lösungen