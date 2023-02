Praktische Hilfe für Unternehmen bei Herausforderungen Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft / Projekt von Klimaschutz-Unternehmen und Universität Kassel geht in zweite Runde

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kassel & Potsdam (ots) - Im Sommer 2022 startete Runde 2 desKooperationsprojekts "Wege zum klimaneutralen Unternehmen" vom VerbandKlimaschutz-Unternehmen und dem Fachgebiet umweltgerechte Produkte und Prozesse(upp) der Universität Kassel. In dem zweijährigen Projekt entwickeln zehnUnternehmen mit wissenschaftlicher Unterstützung maßgeschneiderte Fahrpläne, umihre Treibhausgasemissionen entsprechend dem 1,5°-Ziel zu reduzieren. Neu istder Schwerpunkt Kreislaufwirtschaft. Ein Drittel der teilnehmenden Betriebe hatdas zusätzliche Thema gewählt."Klimaneutralität ist maßgebend für Unternehmen, da Deutschland bis 2045klimaneutral werden will. Sie müssen politische und gesetzliche Vorgabenerfüllen. Druck kommt auch von Gesellschaft und Kundenseite. Doch was heißtklimaneutral? Woran sollen sie sich orientieren? Es gibt viele verschiedeneAnsätze, aber noch keine Norm. Deshalb entwickeln wir zusammen mit denUnternehmen individuelle Ziele, Strategien, aber auch Pläne und Maßnahmen fürdie praktische Umsetzung im Betrieb", erklärt Prof. Jens Hesselbach als Leiterdes upp die Idee des Projekts. Philipp Andree, Geschäftsführer derKlimaschutz-Unternehmen, ergänzt: "Zum Klimaneutralitätsziel kommt bald eineKreislaufwirtschaftsstrategie. Circular Economy wird damit eine weitereHerausforderung für Unternehmen. Denn das bedeutet sie müssen für ihre Produktekünftig digitale Produktpässe erstellen mit Daten zu Rohstoffen undUmweltauswirkungen für den gesamten Lebenszyklus. Doch bisher gibt es kaumErfahrungen. Deshalb untersuchen wir im Projekt wie Unternehmen das umsetzenkönnen."Für Hailo spielt Kreislaufwirtschaft bei Entwicklung, Design, Produktion undWiederverwertung von Trittleitern und Mülleimern eine immer wichtigere Rolle:"Schon seit 2015 arbeiten wir mit recyceltem Aluminium und Kunststoffen. Wiealle unsere Produkte halten sie trotzdem länger als gesetzlich vorgeschrieben.Im Projekt wollen wir untersuchen, wie wir mit Rezyklaten den CO2-Fußabdruck fürdie Produkte und damit auch für Kundinnen und Kunden sowie unser Unternehmenverbessern", beschreibt Geschäftsführer Jörg Lindemann Hailos Ziele für dieProjektlaufzeit. Auch ZINQ setzt auf Circular Economy. Mit Cradle toCradle-zertifizierten Feuerverzinkungsoberflächen schützen sie Stahl- undMetallbauteile vor Korrosion. Ziele des zirkulären Geschäftsmodells sind: KeinCO2, keine Umweltverschmutzung, kein Abfall. "Unsere Oberflächen sindnachhaltig, modular und wiederverwertbar. Wir wollen die Umweltauswirkungen vonProdukten dokumentieren und vergleichbar machen. Dies soll auch als Blaupause