Weniger Immobilien zwangsversteigert - Gefahr durch mehr Insolvenzen

RATINGEN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr sind einer aktuellen Studie zufolge in Deutschland erneut weniger Immobilien zwangsversteigert worden. Nach Recherchen des Fachverlags Argetra wurden Verfahren für 12 077 Häuser, Wohnungen oder Grundstücke mit Verkehrswerten von 3,36 Milliarden Euro aufgerufen. Im Vorjahr waren es noch 13 163 Immobilien mit einem Wert von 2,91 Milliarden Euro. Für die am Mittwoch veröffentlichte Studie analysierte Argetra die Termine für Zwangsversteigerungen an allen knapp 500 Amtsgerichten.

Zwangsversteigert wurden in gut zwei Dritteln der Fälle Wohnimmobilien mit dem Löwenanteil bei Ein- und Zweifamilienhäusern, gefolgt von Eigentumswohnungen. Das übrige Drittel entfällt unter anderem auf Wohn- und Geschäftshäuser sowie Grundstücke.