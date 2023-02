Betrügerische "CryptoRom"-Apps schleichen sich in App-Stores von Apple und Google (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wiesbaden (ots) - Cyberkriminelle unterwandern die Sicherheits-Checks vonApp-Store-Betreibern mithilfe von sich ändernden Remote-Inhalten. Anschließendgelistet im offiziellen Apple App Store und Google Play Store ist denCyberkriminellen Tür und Tor für ihre Betrügereien geöffnet.Sophos (https://www.sophos.com/de-de) veröffentlicht heute in seinem Bericht "Fraudulent Trading Apps Sneak into Apple and Google App Stores (https://news.sophos.com/en-us/2023/02/01/fraudulent-cryptorom-trading-apps-sneak-into-apple-and-google-app-stores/) " neue Erkenntnisse über die CryptoRom (https://news.sophos.com/en-us/2022/03/16/cryptorom-bitcoin-swindlers-continue-to-target-vulnerable-iphone-and-android-users/) -Betrugsmasche, auch als "Pig Butchering"-Methodebekannt. Hierbei handelt es sich um professionelle Finanzbetrüger (https://news.sophos.com/en-us/2021/05/12/fake-android-and-ios-apps-disguise-as-trading-and-cryptocurrency-apps/) , die Nutzer von Dating-Apps ködern und im Verlauf einervorgetäuschten Liebesbeziehung dazu verleiten, vermeintliche Investitionen inKryptowährungen zu tätigen. Tatsächlich fließen die Gelder aber direkt in dieTaschen der Betrüger. Während Cyberkriminelle bislang Workaround-Technikennutzten, um Opfer davon zu überzeugen, illegitime iPhone-Apps herunterzuladen,die nicht vom Apple App Store geprüft und zertifiziert wurden, haben sie es nunerstmals geschafft, gefälschte CryptoRom-Apps direkt in den offiziellen AppStore zu platzieren. Im Google Play Store sind bereits vorher Apps diese Artgesichtet worden.Die Apps "Ace Pro" und "MBM_BitScan" haben die strengen Sicherheitsprotokollevon Apple erfolgreich umgangen und sind damit einer riesigen Zielgruppezugänglich gewesen. Sophos benachrichtigte Apple sofort über seinen Fund und diebetrügerischen Apps wurden aus dem App Store entfernt. Die App MBM-BitScan warzudem im Play Store unter dem Namen BitScan zu finden. Auch Google wurde vonSophos umgehend über die App informiert und hat diese aus dem Store entfernt."Während wir Fake-Apps im Play Store bereits aus der Vergangenheit kennen, istes nun das erste Mal, dass wir solche Anwendungen im Apple App Store gefundenhaben. Im Allgemeinen ist es schwierig, Malware durch denSicherheitsüberprüfungsprozess im Apple App Store zu bringen", so JagadeeshChandraiah, Senior Threat Researcher bei Sophos. "Aus diesem Grund musstenBetrüger, die auf iOS-Geräte (https://www.sophos.com/en-us/press-office/press-releases/2021/10/expanding-cryptorom-iphone-scam-rakes-in-millions) abzielten, die