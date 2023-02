MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Vorstandschefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, hat dazu aufgerufen, im Kampf gegen den Fachkräftemangel zusammenzurücken. Alle am Arbeitsprozess Beteiligten müssten ihren Beitrag leisten, sagte sie am Mittwoch bei einem Treffen mit der SPD-Landtagsfraktion in München. Dies betreffe Arbeitgeber, die etwa über mehr Freiraum für Eltern in ihrer Belegschaft nachdenken könnten genauso wie etwa Kammern, die für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse zuständig sein.

Zuwanderer hätten es schwer, sich im deutschen System zurechtzufinden. "Ich kenne im Vergleich mit anderen Ländern kein komplizierteres System", sagte Nahles. Bundesweit gebe es 1300 verschiedene Stellen für die Anerkennung einzelner Berufsabschlüsse. Gleichzeitig gebe es einen monatelangen Rückstau an den deutschen Botschaften und Konsulaten im Ausland, wo potenzielle Zuwanderer ihre Visa beantragen müssten.