Neben dem anstehenden Fed-Zinsentscheid richtete sich der Fokus der Anleger zur Wochenmitte auf einige Unternehmen mit Quartalszahlen. Der Chipkonzern AMD profitierte in einem schwachen PC-Markt vom starken Geschäft mit Rechenzentren sowie der Luftfahrt- und Autoindustrie. Zuwächse in diesen Bereichen konnten den Einbruch im Geschäft mit Prozessoren für Personal Computer im vergangenen Quartal mehr als ausgleichen. Die Aktien zählten mit plus sieben Prozent zu den größten Gewinnern im Nasdaq 100 und erreichten zudem den höchsten Stand seit Mitte September.

Untermauert wurde Erlams Abkühlungs-These am Mittwoch von aktuellen Daten. So wurden in der Privatwirtschaft der Vereinigten Staaten im Januar deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte. Zudem gingen die Bauausgaben im Dezember gegenüber dem Vormonat zurück, während Analysten mit einer Stagnation gerechnet hatten. Stimmungsdaten aus der Industrie für den Januar belegten den fünften Monat in Folge eine Stimmungseintrübung, die zudem stärker als prognostiziert ausfiel.

Im Dezember hatte die Notenbank den Leitzins noch um 0,50 Punkte erhöht. Davor hatte sie vier außergewöhnlich große Zinsschritte um 0,75 Punkte vorgenommen. Mit ihren Zinserhöhungen will die Fed die Wirtschaftsdynamik abschwächen, um die Inflation auf das Zwei-Prozent-Ziel zurückzuführen. Gleichzeitig sind steigende Zinsen aber Gift für die Aktienmärkte. Andere Anlageklassen werden dann attraktiver, und Unternehmen müssen bei ihren Finanzierungen tiefer in die Tasche greifen.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Aktienmärkte haben am Tag des mit Spannung erwarteten Zinsentscheids der US-Notenbank Fed am Abend wieder Verluste verzeichnet. Einige schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten schürten am Mittwoch zumindest keine zusätzlichen Ängste vor einer strengeren Geldpolitik. Die US-Notenbank gibt um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit ihre Zinsentscheidung bekannt. Eine halbe Stunde später erläutert Fed-Chef Jerome Powell die Entscheidung.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer