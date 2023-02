(Neu: Weitere Details)



LONDON (dpa-AFX) - Im Kampf um höhere Löhne hat Großbritannien am Mittwoch den größten Streik seit mehr als einem Jahrzehnt erlebt. Zeitgleich legten Lehrerinnen und Lehrer, aber auch etliche Lokführer und Beschäftigte im öffentlichen Dienst im Kampf um höhere Löhne ihre Arbeit nieder. Eine Blitzumfrage eines Lehrerverbands ergab der BBC zufolge, dass rund neun von zehn Schulen in England und Wales von den Streiks betroffen waren. In London zogen Tausende Lehrerinnen und Lehrer durch die Straßen.

Bildungsministerin Gillian Keegan wies darauf hin, dass Gespräche mit den Gewerkschaften im Gange seien. Über den Streik sagte sie dem Sender "Times Radio" am Mittwochmorgen: "Ich bin enttäuscht, dass es dazu gekommen ist, dass die Gewerkschaften diese Entscheidung getroffen haben. Es ist nicht der letzte Ausweg."