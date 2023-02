Beschränkungen für Homosexuelle beim Blutspenden sollen entfallen

BERLIN (dpa-AFX) - Beim Blutspenden in Deutschland sollen Beschränkungen für homosexuelle Männer entfallen. Das ist das Ziel einer Vorgabe der Regierung an die Bundesärztekammer, die am Mittwoch vom Bundeskabinett in Berlin beschlossen wurde. "Wenn es darum geht, das Risiko einer Blutspende zu beurteilen, soll künftig nur das individuelle Sexualverhalten der Menschen, die Blut spenden wollen, betrachtet werden", teilte die Regierung mit. "Die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität sollen keine Rolle mehr spielen."

