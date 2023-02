TiNDLE FEIERT SEINEN LAUNCH IM EINZELHANDEL - MIT EINER SCHNELLEN EXPANSION IN NEUE KANÄLE, EINSCHLIESSLICH 6.000 LEBENSMITTELGESCHÄFTE UND ONLINE VON CHEFKÖCHEN ZUSAMMENGESTELLTE KOCHBOXEN

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -- TiNDLE ist jetzt in Lebensmittelgeschäften in größeren Städten in Deutschlanderhältlich und stellt sein brandneues Sortiment an köstlichen, einfachzuzubereitenden Produkten für Hobbyköche vor- Käufer finden das "unverschämt gute" Hähnchen auf Pflanzenbasis jetzt in denRegalen von Deutschlands größtem Einzelhändler, der EDEKA-Gruppe, und zwar in2.200 EDEKA-Geschäften und als zeitlich begrenzte Aktion in 4.200Netto-Geschäften- Als Vorgeschmack können Feinschmecker in den USA zum ersten Mal das neueTiNDLE-Sortiment für den Einzelhandel erleben - direkt nach Hause geliefert -mit den vom namhaften kulinarischen Star-Chefkoch Chad Rosenthalzusammengestellten KochboxenHAMBURG, Deutschland, 1. Februar 2023 /PRNewswire/-- Next Gen Foods, dieHersteller von https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3770272-1&h=1335956539&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3770272-1%26h%3D3330244180%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftindle.com%252F%26a%3DTiNDLE&a=TiNDLE-Lebensmitteln, geben heute die offizielle Premiere ihrer Reihe aus sechs neuenEinzelhandelsprodukten bekannt. Zum ersten Mal können Konsumenten in Deutschlandund den Vereinigten Staaten das beliebte Hähnchen auf Pflanzenbasis beimbequemen Kochen zu Hause testen. In Deutschland werden die https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3770272-1&h=1805182258&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3770272-1%26h%3D41064076%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.edeka.de%252F%26a%3DEDEKA&a=EDEKA - und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3770272-1&h=1583944075&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3770272-1%26h%3D4010055597%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.netto-online.de%252F%26a%3DNetto&a=Netto -Geschäfte der EDEKA-Gruppe die ersten sein, bei denen Produktevon TiNDLE erhältlich sind. An mehr als 6.000 Standorten werden sie diese Wochelanciert, was sie zu einer der größten Einführungen einer Fleischmarke aufpflanzlicher Basis im Einzelhandel macht. In den USA können Kunden die neuenDirect-to-Consumer-Kochboxen, die von Chefkoch Chad Rosenthal zusammengestelltwerden, exklusiv über die E-Commerce-Plattform https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3770272-1&h=4118551551&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3770272-1%26h%3D3497058898%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.goldbelly.com%252Fmotel-fried-chicken%253Fref%253Dgs%26a%3DGoldbelly&a=Goldbelly direktbestellen.TiNDLE ist ein köstliches und einfach zuzubereitendes pflanzliches Hähnchen, das