Das "game of chicken" zwischen den Märkten und der Fed ist nun in einer entscheidenden Phase: die Märkte wissen, dass die Fed die Zinsen nur um 0,25% anheben wird und erwarten gleichzeitig, dass Jerome Powell versuchen wird, eine hawkishe Botschaft zu geben. Aber wird das reichen, um die Märkte zu beeindrucken? Nehmen die Märkte eine solche Botschaft dann überhaupt ernst? Eher nicht. Für die Fed und Powell geht es daher nun um Glaubwürdigkeit - sie wollen nicht, dass sich die financial conditions noch weiter lockern. Also muß die US-Notenbank wohl eine Überraschung aus dem Hut zaubern, um die Märkte wirklich zu überraschen. Wird das passieren? Das ist die eigentlich Frage heute Abend..

