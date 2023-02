Zwar habe die Inflation sich entspannt, bleibe aber auf einem hohen Nivau, hieß es zur Begründung von der Notenbank. Ökonomen hatten einen solchen Schritt erwartet. Anleger warten zudem auf Hinweise, wie die Fed im weiteren Jahresverlauf fortfahren wird.

"Für Powell besteht die Herausforderung darin, einerseits einzuräumen, dass die Fed ihr Tempo verlangsamen wird, und andererseits zu betonen, dass die Notenbank noch viel Arbeit vor sich hat, die Inflation final zu besiegen", erläuterte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Vor den anstehenden Zinsentscheidungen großer Notenbanken hatte der Dax am ersten Handelstag im Februar moderat zugelegt. Mit in der Spitze über 15 200 Punkten erreichte der deutsche Leitindex am Mittwoch das Niveau von Mitte Januar, ehe der Schwung im späten Handel wieder etwas nachließ.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion/ mit Agenturmaterial