MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Migranten aus Mexiko haben im vergangenen Jahr erneut eine Rekordsumme Geld in ihre Heimat geschickt. Die Rücküberweisungen an ihre Familien lagen bei 58,5 Milliarden US-Dollar (53,5 Mrd Euro), wie die mexikanische Zentralbank am Mittwoch mitteilte. Das war ein Anstieg von 13,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

