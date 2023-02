Sachsen-Klinik Naunhof und Muldentalstift nutzen modernes Sanierungsverfahren

Leipzig (ots) - Die Betreibergesellschaft für Sozialeinrichtungen mbH für die

Einrichtungen der Sachsen-Klinik Naunhof und des Altenpflegeheims Muldentalstift

stellte am 30. Januar 2023 einen Antrag auf Insolvenz beim Amtsgericht Leipzig.

Das Gericht gab dem Antrag von Geschäftsführer Jan Heuser statt und bestellte am

31. Januar 2023 Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus von der Kanzlei VOIGT SALUS.

zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Gemeinsam mit seinem Team arbeitet er daran,

schnellstmöglich eine Sanierungslösung für den langfristigen Erhalt der

Einrichtungen und der 178 Arbeitsplätze zu finden. Die Fachklinik für

orthopädische Rehabilitation sowie das Altenpflegeheim waren durch die

gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der letzten Zeit immer mehr

in finanzielle Bedrängnis geraten: Enorme Kostensteigerungen in nahezu allen

Bereichen sowie die Unterbelegung der Betten aufgrund von Personalmangel trugen

zur aktuellen Situation bei. Die festen Preisstrukturen der Kostenträger machten

zuletzt die Aussichten auf eine positive Ertragslage für die familiengeführte

und traditionsreiche Betreibergesellschaft zunichte.



Geschäftsbetrieb wird fortgeführt, Löhne sind gesichert