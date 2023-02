BERENBERG stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktie der Deutschen Telekom nach Quartalszahlen der Tochter T-Mobile US auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die US-Tochter habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deren wichtiger Ausblick auf den freien Barmittelzufluss sei zwar etwas hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben. T-Mobile US habe in der Vergangenheit aber konservativ geplant, um anschließend die eigenen Ziele zu übertreffen und anzuheben./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 20,50EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Usman Ghazi

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m