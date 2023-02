JPMORGAN stuft BBVA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen von 6,90 auf 7,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens attestierte der spanischen Bank ein solides Schlussquartal 2022 und verwies zudem auf den detaillierten Ausblick auf 2023. Wegen geringerer Risikokosten erhöhte sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Gewinn im laufenden und kommenden Jahr. Zudem wies sie erstmals Schätzungen für 2025 aus./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 17:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,22 % und einem Kurs von 6,734EUR gehandelt.