FormXtra.AI 8.4, die intelligente Dokumentenverarbeitungslösung von Parascript, bietet erhebliche Verbesserungen bei der Automatisierung der Gewinnung komplexer Daten.

Longmont, Colorado (ots/PRNewswire) - Parascript, ein Softwareunternehmen mit

mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Datenextraktion, hat eine neue Version

seiner Intelligent Document Processing (IDP)-Lösung, FormXtra.AI 8.4,

veröffentlicht. Diese neue Version bietet mehrsprachige Unterstützung für die

inhaltsfreie Handschrifterkennung in Französisch, Deutsch, Spanisch und

Portugiesisch, Unterstützung für eingebettete Tabellen für eine bessere

Erkennung und Extraktion von Daten in komplexen Tabellen sowie erhebliche

Verbesserungen bei der ganzseitigen intelligenten Zeichenerkennung (ICR),

trainierbaren Feldern auf der Grundlage von Algorithmen zur Verarbeitung

natürlicher Sprache (NLP) und der dynamischen Positionierung von

Unterschriftenfeldern für unstrukturierte Dokumente.



"Die Version 8.4 ist ein großer Fortschritt für FormXtra.AI. Unser FuE-Team hat

zahlreiche Verbesserungen vorgenommen, um die Genauigkeit und Effizienz bei der

automatisierten Datenextraktion aus traditionell schwer zu automatisierenden

Dokumenten zu erhöhen. Wir sind gespannt auf die Genauigkeit, die mit Dokumenten

erreicht werden kann, die neben komplexen Tabellen auch eine Kombination aus

Handschrift und Maschinendruck enthalten." - Dawn Wood, VP Sales.