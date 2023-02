Jackery tritt in den australischen Markt ein, um eine grünere Zukunft zu fördern

Fremont, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Jackery (https://bit.ly/3s9FMaF) , der

weltweit führende Anbieter von tragbaren Powerstationen und Solarmodulen, hat

sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten.

Nach einem erfolgreichen Jahrzehnt auf dem US-amerikanischen Markt ist Jackery

nun bereit, ein neues Kapitel aufzuschlagen.



Die ersten Schritte auf dem australischen Markt für grüne Energie werden im

Januar 2023 unternommen. Ausgewählte Produkte werden für australische Kunden

über Amazon erhältlich sein, und die offizielle australische Website des

Unternehmens wird am 1. Februar 2023 eröffnet.





Der Jackery Solar Generator 1000 Pro(https://www.jackery.com/products/solar-generator-1000-pro) besteht aus einertragbaren Powerstation 1000 Explorer Pro und zwei SolarSaga-Solarmodulen. DiesesProdukt ist schnell aufladbar und praktisch für unterwegs.Der Jackery Explorer 500(https://www.jackery.com/products/explorer-500w-portable-power-station) ist eineleichte, tragbare Powerstation, die zu den günstigsten und effizientestentragbaren Lithium-Stromerzeugern auf dem Markt gehört.Beide sind auf Amazon erhältlich.10 Jahre Innovation im Bereich nachhaltige EnergieJackery hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem weltweit führendenAnbieter von Solarstromprodukten entwickelt und weltweit mehr als 2 MillionenGeräte verkauft. Die Erfolge des Unternehmens wurden in mehr als 100Medienberichten gewürdigt, darunter CBS News und CNN. Im vergangenen Jahrbezeichnete Forbes (https://www.forbes.com/sites/davidhochman/2022/11/07/the-apple-of-portable-power-devices/?sh=13deae2955d2) die Solargeneratoren von Jackeryals "Den Apple der tragbaren Stromversorgung".Auf der CES 2023 stellte das Unternehmen zwei tragbare Solargeneratoren vor, den3000 Pro und den 1500 Pro, und gewann vier CES Innovation Awards. Zu denprämierten Produkten gehörte unter anderem der Jackery LightTent-AIR, der mitdem Best of Innovation Award ausgezeichnet wurde.Ein Beitrag zu Australiens grüner ZukunftAustralien sieht sich derzeit mit einer beispiellosen Energiekrise konfrontiert,bei der die Preisbildung durch Versorgungsprobleme stark ansteigt.Der australische Minister für Klimawandel und Energie, Chris Bowen, räumte ein,dass sein Land nicht ausreichend vorbereitet sei. In diesem Jahr könnten dieAustralier mit Preisanstiegen im Energiesektor von bis zu 18 Prozentkonfrontiert werden.Zu den beitragenden Faktoren gehören COVID-19, die Situation in der Ukraine,Lieferengpässe und eine übermäßige Abhängigkeit von Kohle. Da das Problemvielseitig ist, muss auch die Lösung vielseitig sein.Mit seinem erschwinglichen Angebot an tragbaren, umweltfreundlichenEnergieprodukten möchte Jackery ein Teil dieser Lösung sein.Aber die Produkte von Jackery sind mehr als nur nachhaltige Energielösungen. Essind Werkzeuge, die Aussies dabei helfen, sich an Outdoor-Aktivitäten zuerfreuen, die sie daran erinnern, dass die Erde schützenswert ist.Informationen zu JackeryDas 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist der weltweit führendeAnbieter innovativer tragbarer und grüner Energielösungen für den Außenbereich.Jackery ist die weltweit meistverkaufte Marke für Solargeneratoren und wurde mitder Vision gegründet, grüne Energie für jedermann und überall verfügbar zumachen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/jackery-tritt-in-den-australischen-markt-ein-um-eine-grunere-zukunft-zu-fordern-301736528.htmlPressekontakt:tracywang@jackery.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161806/5431148OTS: Jackery Inc.