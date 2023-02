CentralNic Group gibt Partnerschaft mit WHMCS bekannt, um mehr als 1.100 Domainnamen-Erweiterungen für Webhosts anzubieten

London (ots/PRNewswire) - CentralNic Reseller ist jetzt ein bevorzugter Partner

für die Registrierung von Domainnnamen und hilft WHMCS-Kunden, sowohl beliebte

als auch seltene Domainnamen-Erweiterungen zum Weiterverkauf zu erhalten.



CentralNic Group PLC (AIM: CNIC), das Unternehmen, das sich dem Aufbau einer

besseren globalen digitalen Wirtschaft verschrieben hat, gab heute bekannt, dass

es ein bevorzugter Partner von WHMCS ist, dem führenden Anbieter von

Webhosting-Automatisierung. Mit dieser Partnerschaft werden

Webhosting-Unternehmen, die WHMCS verwenden, in der Lage sein, auf einfache

Weise mehr als 1.100 Domainnamen zusammen mit ihren bestehenden Hosting- und

Web-Produktportfolios zu verkaufen.





Als bevorzugter WHMCS-Partner bietet CentralNic Reseller kostenlose WHMCS-Modulean, um das Weiterverkaufen von Domain-Namen über neue Domain-Registrierungen undDomain-Verlängerungen hinweg zu optimieren und zu automatisieren. WHMCS-Kundenkönnen auch einfach Domain-Übertragungen über verschiedene Registrare zu Zweckender Unternehmenskonsolidierung durchführen.WHMCS-Kunden können mit CentralNic Reseller innerhalb von Minuten von derEinrichtung zum Verkauf Hunderter Domains wechseln. Die maßgeschneiderte, aufVertriebspartner ausgerichtete Marke verfügt über ein engagiertesEntwicklungsteam, das sich dem Aufbau funktionsreicher Module für WHMCSverschrieben hat. Durch die regelmäßige Aktualisierung dieser Funktionen hatsich CentralNic Reseller dazu verpflichtet, seinen Kunden die neuestenRegistrar-Änderungen und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit zur Verfügungzu stellen, was Zeit, Geld und Aufwand spart.Die Integration für CentralNic Reseller steht für alle WHMCS-Benutzer in dernächsten Version von WHMCS bereit, die derzeit als BETA-Version verfügbar istund zum Ende dieses Quartals erhältlich sein wird.Michael Riedl, CEO der CentralNic Group, erklärte: "Unser klares Ziel beiCentralNic Reseller war es, das beste Vertriebspartnerprogramm zu entwickeln,das heute in der Branche erhältlich ist. Und diese Partnerschaft mit WHMCS istein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Wir sind stolz darauf, einbevorzugter Partner für WHMCS zu werden und Kunden von WHMCS unsereWhite-Label-Lösungen anzubieten. Wir laden sie ein, aus erster Hand zu erfahren,wie einfach es ist, ein erfolgreiches Domainnamen-Geschäft mit dem CentralNicReseller zu führen."Matt Pugh, CEO/Director von WHMCS, sagte zur Partnerschaft: "Unsere Mission beiWHMCS war es seit jeher, den Betrieb für Webhosting-Unternehmen zu vereinfachen