Tau schließt Serie-B-Runde in Höhe von 9 Millionen Euro ab, um die Produktion für die Elektromobilität auszubauen

Das Technologieunternehmen Tau hat eine Serie-B-Runde mit Solvay Ventures als

Hauptinvestor abgeschlossen, die 9 Millionen Euro einbringt. Solvay Ventures

wird von bestehenden Anteilseignern unterstützt, darunter Finindus, ein in

Belgien ansässiges Joint Venture von ArcelorMittal und der Region Flandern,

sowie Management und Privatpersonen.





Tau hat sich als innovativer Zulieferer der Automobilindustrie etabliert undeinen neuen globalen Standard für Wickeldrähte für die E-Mobilität gesetzt. DerDraht entspricht der Nachfrage der Industrie nach der nächsten Generation vonElektromotoren, die einen geringeren Kohlenstoffausstoß haben, wenigerRessourcen verbrauchen und die Effizienz, die Reichweite und dieWiederaufladezeit von Elektrofahrzeugen verbessern, insbesondere durch einehöhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Teilentladungen und Spannungen von 800 Vund mehr.Kürzlich erreichte Tau einen wichtigen kommerziellen Meilenstein, als seineDrahtprodukte die sorgfältigen Validierungsprozesse mehrerer Automobil-OEMs undTier-1-Lieferanten in Europa, Asien und Nordamerika abschlossen. Das Unternehmenbaut derzeit seine Kapazitäten aus, was frühen Anwendern unmittelbareWettbewerbsvorteile verschafft, und bereitet die industrielle Produktion vonkohlenstoffneutralem Wickeldraht in Italien vor, mit dem Ziel, bis 2024 mit denweltweiten Lieferungen zu beginnen." Durch den Einsatz von Spezialpolymeren ermöglicht die innovative Technologievon Tau leistungsstärkere Elektromotoren, die für die immer schnellereEinführung von Elektrofahrzeugen entscheidend sind" , sagt Peter Vanlaeke,Partner bei Solvay Ventures."Wir freuen uns, Solvay Ventures als einen unserer Hauptinvestoren für dieseneue Phase unseres Unternehmens gewinnen zu können. Die Stärkung derVerbindungen zwischen den verschiedenen Teilen der Wertschöpfungskette ist vonentscheidender Bedeutung, um Lösungen wie den Wickeldraht von Tau und seineAuswirkungen auf die Energiewende zu beschleunigen" , sagt Francesco Taiariol,CEO und Mitbegründer von Tau ."Seit unserer Erstinvestition Mitte 2021 haben wir hervorragende Fortschrittebei der Entwicklung dieser Spitzentechnologie hin zu einer vollwertigenindustriellen Fertigung und zur Marktakzeptanz durch weltbekannteAutomobilhersteller gesehen. Wir freuen uns sehr, Solvay Ventures an Bord zu