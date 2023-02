ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zum Lehrkräftemangel

Dass sie mit ihren Vorschlägen zur Linderung des Problems mächtig Wirbel auslösen, dürfte den Mitgliedern des Gremiums klar gewesen sein. Immerhin gab es auch andere Stimmen. So lobte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft die Empfehlung, jetzt fällige Mehrarbeit anzusparen und später - wenn die Misere hoffentlich überwunden ist - durch kürzere Arbeitszeit oder vorgezogenen Ruhestand auszugleichen. Das zeigt: Dass die Kommission mit ihren Ideen an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat sich gelohnt. "Kontraproduktiv" sind eher die Negativ-Darstellungen mancher Verbände. Denn viele Lehrkräfte üben ihren Beruf gern aus und sind noch lange nicht am oft genannten Burnout, wenn sich die Arbeitsbedingungen auf die eine oder andere Weise ändern. Und auf junge Menschen, die den Beruf eigentlich ergreifen möchten, wirken die ständigen Warnungen abschreckend. Dabei werden sie doch dringend gebraucht./yyzz/DP/zb